Украинка Оляновская выиграла Евро и обновила рекорд сезона

Людмила Оляновская на дистанции. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская одержала яркую победу на командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который проходил в Подебрадах (Чехия) в воскресенье, 18 мая.

В дисциплине на 20 км она стала чемпионкой с лучшим результатом сезона 1:27:56, сообщает НОК Украины.

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Это первое индивидуальное золото в карьере Людмилы Оляновской на этих соревнованиях, а также первая в истории победа украинской спортсменки в женской ходьбе на 20 км на чемпионате Европы. Второй финишировала француженка Клеменс Беретта (1:28:05), установив национальный рекорд, а третьей стала её соотечественница Полин Стей.

Людмила Оляновская во время финиша. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

В командном зачёте Украина также попала в призы. Усилиями Оляновской, а также Марии Сахарук, Елены Собчук и Валерии Шоломицкой наша сборная заняла третье место — третий подряд подиум после "серебра" в 2021 и 2023 годах.

Юниоры и рекорды: вклад всей сборной

Бронзовую награду Украине принесли и юниоры в категории U-20 на дистанции 10 км. Седьмым финишировал Роман Горбачёв, Эдуард Муравский стал 10-м с личным рекордом, а Илья Тишкевич — 20-м. Суммарный результат обеспечил Украине командную бронзу.

Также стоит отметить достижения Ганны Шевчук (2:42:41) и Сергея Светличного (2:30:00), которые установили новые национальные рекорды Украины на дистанции 35 км. Таким образом, сборная завершила турнир с тремя медалями и несколькими историческими результатами.

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