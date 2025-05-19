Шахтер заменит одного из лидеров бывшим игроком Динамо

Николай Матвиенко (крайний справа) с игроками "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник Георгий Судаков станет не единственной кадровой потерей "Шахтера" в летнее межсезонье. Еще одним футболистом, который может покинуть донецкий клуб, является Николай Матвиенко.

Защитник сборной Украины уже заявил руководству клуба о желании перейти в европейскую команду, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Николай Матвиенко является воспитанником "Шахтера", а в последние годы и капитаном донецкой команды. Однако 29-летний футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов. В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Где будет играть Матвиенко

По информации Бурбаса, у "Шахтера" есть предложения по поводу трансфера игрока. К защитнику проявляет интерес один из трех португальских грандов. Речь идет о "Порту", "Спортинге" или "Бенфике", но журналист сохранил интригу в вопросе возможного трансфера Матвиенко.

"Николай немного засиделся в "Шахтере". Его часто сватали то в Англию, то в другие чемпионаты. И если не сейчас, то он уже никогда не покинет украинскую команду. И "горнякам" уже сейчас надо искать замену Матвиенко", — заявил Бурбас.

Николай Матвиенко борется с игроками "Динамо". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Журналист добавил, что "Шахтер" заинтересован в трансфере защитника "Александрии" Артема Шабанова, который с 2018 по 2021 годы выступал за киевское "Динамо".

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