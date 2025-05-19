Шовковский повторил путь Реброва и Демьяненко в Динамо

Александр Шовковский во время матча с "Шахтером". Фото: пресс-служба "горняков"

Александр Шовковский оформил не только чемпионство с "Динамо" в сезоне 2024/2025, но и вписал свое имя в историю клуба. Наставник киевлян стал лишь третьим человеком, которому удалось стать чемпионом Украины в составе "Динамо" как игроку и как тренеру.

В статусе футболиста Шовковский завоевал рекордные 14 титулов чемпиона Украины, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Наставник "Динамо" Александр Шовковский повторил свой успех уже на тренерской скамейке. До него подобного добивались только Анатолий Демьяненко (чемпион 1992/93) и Сергей Ребров (девять раз побеждал как игрок и дважды как тренер).

Александр Шовковский и Дарио Срна. Фото: пресс0служба "Шахтера"

Это достижение — редкость даже для такого титулованного клуба, как "Динамо". Быть частью чемпионской истории в разных амплуа — знак не только мастерства, но и продолжительности влияния в команде.

Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: пресс0служба "Шахтера"

Другие тренеры, кому это удавалось в СССР и Украине

Если смотреть шире — на советский и украинский периоды — в истории "Динамо" есть еще четыре выдающихся имени, которым покорялась эта планка:

Валерий Лобановский — 1 чемпионство СССР как игрок, 8 чемпионств СССР и 5 чемпионств Украины как тренер;

Михаил Фоменко — 3 чемпионства СССР как игрок, 1 чемпионство Украины как тренер;

Йожеф Сабо — 4 чемпионства СССР как игрок, 2 чемпионства Украины как тренер;

Алексей Михайличенко — 3 чемпионства СССР как игрок, 2 чемпионства Украины как тренер.

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