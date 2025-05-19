Шовковский повторил путь Реброва и Демьяненко в Динамо

Шовковский установил историческое достижение в Динамо
Александр Шовковский оформил не только чемпионство с "Динамо" в сезоне 2024/2025, но и вписал свое имя в историю клуба. Наставник киевлян стал лишь третьим человеком, которому удалось стать чемпионом Украины в составе "Динамо" как игроку и как тренеру.
В статусе футболиста Шовковский завоевал рекордные 14 титулов чемпиона Украины, сообщает dynamo.kiev.ua.
Наставник "Динамо" Александр Шовковский повторил свой успех уже на тренерской скамейке. До него подобного добивались только Анатолий Демьяненко (чемпион 1992/93) и Сергей Ребров (девять раз побеждал как игрок и дважды как тренер).
Это достижение — редкость даже для такого титулованного клуба, как "Динамо". Быть частью чемпионской истории в разных амплуа — знак не только мастерства, но и продолжительности влияния в команде.
Другие тренеры, кому это удавалось в СССР и Украине
Если смотреть шире — на советский и украинский периоды — в истории "Динамо" есть еще четыре выдающихся имени, которым покорялась эта планка:
- Валерий Лобановский — 1 чемпионство СССР как игрок, 8 чемпионств СССР и 5 чемпионств Украины как тренер;
- Михаил Фоменко — 3 чемпионства СССР как игрок, 1 чемпионство Украины как тренер;
- Йожеф Сабо — 4 чемпионства СССР как игрок, 2 чемпионства Украины как тренер;
- Алексей Михайличенко — 3 чемпионства СССР как игрок, 2 чемпионства Украины как тренер.
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