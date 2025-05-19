Скандал в Динамо: Суркисы должны 120 млн Фирташу — журналист

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" может оказаться в непростой ситуации из-за многолетних финансовых обязательств. Клуб до сих пор не рассчитался с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Размер долга оценивается в 120 млн долларов, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

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Инсайдер утверждает, что средства были получены еще до начала полномасштабной войны, и с тех пор ни Фирташ, ни его представители не получили возврата. Речь идет о сумме, которую Суркисы якобы использовали для финансирования клуба, оставаясь формальными владельцами "Динамо".

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба

Дмитрий Фирташ — владелец Group DF, один из самых влиятельных украинских олигархов 2000-х. Хотя он никогда не занимал официальных постов в "Динамо", СМИ неоднократно связывали его с финансовой поддержкой клуба, особенно в критические периоды. Его связи с Игорем Суркисом часто обсуждались в контексте теневого влияния на стратегию "бело-синих".

Как "Динамо" может решить проблему с долгом

В ближайшее летнее трансферное окно у "Динамо" появится возможность выручить средства от продажи лидеров. Ванат, Шапаренко и Бражко — среди тех, на кого есть спрос в Европе. Эти трансферы могут частично покрыть долг или стабилизировать финансовое положение клуба.

При этом главный тренер команды Александр Шовковский вряд ли получит усиление извне. Вероятнее всего, "Динамо" продолжит ставку на арендаторов и воспитанников академии, делая ставку на развитие, а не на покупки. Это вынужденный курс в условиях финансовой нестабильности.

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