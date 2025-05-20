Бущана могли арестовать в Саудовской Аравии - вратарь украл автомобиль

Георгий Бущан. Фото: "Аль Шабаб"

Вратарь "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии Георгий Бущан продолжает обживаться в новой стране. Параллельно он удивляет своим одесским юмором партнеров по команде.

Очередная шутка Бущана была на грани с криминалом. Видео с ней "Аль-Шабаб" опубликовал в Instagram.

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Украинский 30-летний вратарь решил подшутить над своим одноклубником Навафом Аль-Гулаймишем.

Бущан сел на водительское место автомобиля партнера по команде и спрятался в салоне. Когда Аль-Гулаймиш подошел к машине, он сначала испугался, вероятно, подумав, что кто-то пытается угнать авто.

Увидев, что это Георгий, саудовский игрок рассмеялся. Футболисты обменялись дружескими объятиями, демонстрируя теплую атмосферу в команде.

Видео подчеркнуло харизму Бущана и его чувство юмора.

В сезоне 2024/25 вратарь провел 11 матчей за клуб в Саудовской Аравии, пропустив 23 гола.

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