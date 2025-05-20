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Бущан шокировал — камеры зафиксировали как он украл автомобиль

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Дата публикации 20 мая 2025 14:48
Бущана могли арестовать в Саудовской Аравии - вратарь украл автомобиль
Георгий Бущан. Фото: "Аль Шабаб"

Вратарь "Аль-Шабаба" из Саудовской Аравии Георгий Бущан продолжает обживаться в новой стране. Параллельно он удивляет своим одесским юмором партнеров по команде.

Очередная шутка Бущана была на грани с криминалом. Видео с ней "Аль-Шабаб" опубликовал в Instagram.

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Украинский 30-летний вратарь решил подшутить над своим одноклубником Навафом Аль-Гулаймишем.

Бущан сел на водительское место автомобиля партнера по команде и спрятался в салоне. Когда Аль-Гулаймиш подошел к машине, он сначала испугался, вероятно, подумав, что кто-то пытается угнать авто.

Увидев, что это Георгий, саудовский игрок рассмеялся. Футболисты обменялись дружескими объятиями, демонстрируя теплую атмосферу в команде.

Видео подчеркнуло харизму Бущана и его чувство юмора.

В сезоне 2024/25 вратарь провел 11 матчей за клуб в Саудовской Аравии, пропустив 23 гола.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань выбирает между несколькими выгодными предложениями.

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб, также имеет несколько предложение о продолжении карьеры.

Новый главный тренер "Реала" попросил не продавать важного футболиста.

По словам скандального инсайдера, владельцы киевского "Динамо" имеют долг перед Дмитрием Фирташем.

футбол Саудовская Аравия Георгий Бущан украинские легионеры (футбол) Аль-Шабаб
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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