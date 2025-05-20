Алонсо спасает Модрича — что происходит в Реале

Лука Модрич и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Будущий главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал подготовку к новому сезону и формированию состава накануне Клубного чемпионата мира. Одним из первых решений испанского специалиста стало желание сохранить в команде Луку Модрича.

Возраст хорватского игрока не смущает испанского тренера, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Контракт 39-летнего полузащитника истекает летом 2025 года, и руководство клуба планировало не продлевать соглашение с Лукой Модричем. "Реал" рассматривал завершение сотрудничества с легендой команды как логичный шаг, учитывая возраст игрока и ориентацию на омоложение состава.

Однако Алонсо выразил несогласие с этим курсом и попросил предоставить Модричу еще один год контракта. По его мнению, хорват способен принести пользу как на поле, так и в раздевалке, особенно в преддверии больших турниров.

Хаби Алонсо прощается с "Байером". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Что готов предложить Модрич ради "Реала"

Хорватский футболист готов пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе своей мечты. Он надеется завершить карьеру в "Реале" после чемпионата мира 2026 года, где рассчитывает выступить в составе сборной Хорватии.

Хаби Алонсо считает, что клуб должен уважить выбор легенды и сохранить с ним связь еще на один год. В сезоне 2024/2025 Лука Модрич сыграл за "Реал" 55 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить другую известную команду.

У наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба есть предложения от других украинских клубов.

Юрген Клопп возвращается к тренерской работе, он договорился возглавить итальянскую команду.

Владельцы киевского "Динамо" могли задолжать крупную сумму денег известному бизнесмену.