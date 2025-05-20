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Хаби Алонсо изменил планы Реала по Модричу

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Дата публикации 20 мая 2025 10:01
Алонсо спасает Модрича — что происходит в Реале
Лука Модрич и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Будущий главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал подготовку к новому сезону и формированию состава накануне Клубного чемпионата мира. Одним из первых решений испанского специалиста стало желание сохранить в команде Луку Модрича.

Возраст хорватского игрока не смущает испанского тренера, сообщает Marca

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Контракт 39-летнего полузащитника истекает летом 2025 года, и руководство клуба планировало не продлевать соглашение с Лукой Модричем. "Реал" рассматривал завершение сотрудничества с легендой команды как логичный шаг, учитывая возраст игрока и ориентацию на омоложение состава. 

Однако Алонсо выразил несогласие с этим курсом и попросил предоставить Модричу еще один год контракта. По его мнению, хорват способен принести пользу как на поле, так и в раздевалке, особенно в преддверии больших турниров. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо прощается с "Байером". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Что готов предложить Модрич ради "Реала" 

Хорватский футболист готов пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе своей мечты. Он надеется завершить карьеру в "Реале" после чемпионата мира 2026 года, где рассчитывает выступить в составе сборной Хорватии. 

Хаби Алонсо считает, что клуб должен уважить выбор легенды и сохранить с ним связь еще на один год. В сезоне 2024/2025 Лука Модрич сыграл за "Реал" 55 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. 

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может возглавить другую известную команду. 

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спорт футбол Реал Мадрид Лука Модрич Хаби Алонсо
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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