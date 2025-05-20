Алонсо рятує Модрича — що відбувається в Реалі

Лука Модрич та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Майбутній головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо розпочав підготовку до нового сезону та формування складу напередодні Клубного чемпіонату світу. Одним із перших рішень іспанського фахівця стало бажання зберегти в команді Луку Модрича.

Вік хорватського гравця не бентежить іспанського тренера, повідомляє Marca.

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Контракт 39-річного півзахисника закінчується влітку 2025 року, і керівництво клубу планувало не продовжувати угоду з Лукою Модричем. "Реал" розглядав завершення співпраці з легендою команди як логічний крок, враховуючи вік гравця та орієнтацію на омолодження складу.

Однак Алонсо висловив незгоду з цим курсом і попросив надати Модричу ще один рік контракту. На його думку, хорват здатний принести користь як на полі, так і в роздягальні, особливо напередодні великих турнірів.

Хабі Алонсо прощається з "Баєром". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Що готовий запропонувати Модрич заради "Реала"

Хорватський футболіст готовий піти на значне скорочення зарплати, щоб залишитися в клубі своєї мрії. Він сподівається завершити кар'єру в "Реалі" після чемпіонату світу 2026 року, де розраховує виступити у складі збірної Хорватії.

Хабі Алонсо вважає, що клуб має поважати вибір легенди та зберегти з ним зв'язок ще на один рік. У сезоні 2024/2025 Лука Модрич зіграв за "Реал" 55 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

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