Де працюватиме Вернидуб — на тренера претендують два клуби

Юрій Вернидуб спостерігає за грою "Кривбасу". Фото: УНІАН

Юрій Вернидуб може піти з "Кривбасу" через три роки роботи в клубі з Кривого Рогу. На українського тренера претендують два амбітних клуби.

Сам Вернидуб заперечує можливість звільнення, але він може отримати вигідні пропозиції, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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У сезоні 2024/2025 "Кривбас" не зумів пробитися в єврокубки. Після 29 матчів команда Юрія Вернидуба посідає 6-те місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Влітку становище "Кривбасу" може погіршитися.

Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: УНІАН

Вернидуб прийме важливе рішення

У послугах головного тренера команди з Кривого Рогу зацікавлені інші клуби. У сезоні 2023/2024 Юрій Вернидуб зробив "Кривбас" бронзовим призером чемпіонату України. Він неодноразово заявляв, що хоче залишитися у своїй нинішній команді. Однак наставнику буде складно продовжити роботу в Кривому Розі.

Через часті обстріли з "Кривбасу" можуть виїхати практично всі легіонери. Грати домашні матчі в Кривому Розі теж стає небезпечно. Нестабільність клубу може вплинути на рішення Вернидуба продовжити кар'єру в "Кривбасі". Фахівцем цікавляться щонайменше два інші українські клуби. Йдеться про "Полісся" і "Металіст 1925", які достроково відправили у відставку своїх тренерів. Уже влітку Вернидуб може очолити одну з цих команд.

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