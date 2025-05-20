Клопп стане новим головним тренером італійської Роми

Юрген Клопп під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Керівництво італійської "Роми" досягло домовленості з німецьким фахівцем Юргеном Клоппом. Вже влітку він стане новим головним тренером "вовків".

Раніше цього року Клопп відмовив мадридському "Реалу", повідомляє La Stampa.

Реклама

Читайте також:

Юрген Клопп готується повернутися у великий футбол. Рік тому він пішов з посади наставника "Ліверпуля", з яким завоював усі можливі трофеї. Німецький тренер пояснив своє рішення втомою і заявив, що має намір відпочивати цілий рік перед поверненням у професію.

Клопп працюватиме в "Ромі"

Відразу кілька авторитетних джерел опублікували інформацію про те, що керівництво "Роми" провело переговори з Юргеном Клоппом, який погодився очолити клуб. Про деталі та терміни контракту поки нічого не відомо.

Юрген Клопп на чолі "Ліверпуля". Фото: скріншот YouTube

Наразі Клопп обіймає посаду оперативного спортивного директора в корпорації "Ред Булл Груп". Однак нещодавно стало відомо, що 57-річний тренер занудьгував і хоче повернутися до активної роботи. Проте він встиг відмовити мадридському "Реалу" та не названій команді з Англії. А ось пропозиція "Роми" зацікавила тренера, який раніше працював із "Майнцем", "Боруссією" з Дортмунда та "Ліверпулем".

"Рома" після 37 матчів посідає 5 місце в турнірній таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі веде боротьбу з туринським "Ювентусом" за місце в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, у головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня з'являться пропозиції від трьох відомих клубів.

У київському "Динамо" виникла серйозна фінансова проблема, відомо про заборгованість господарів клубу.

Усман Дембеле може не отримати "Золотий м'яч" за підсумками року попри те, що є фаворитом у боротьбі за нагороду.

Дружина одного з лідерів "Колоса" привернула увагу вболівальників відвертою фотосесією.