Дружина Максима Третякова здивувала своїм роздягненим образом до та після набору 10 кг

Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Лівий вінгер "Колоса" Максим Третяков ще в "Олександрії" почав запам’ятовуватись. При цьому, частина уболівальників пам’ятала його гру, а інша частина згадує його дружину.

Кохана Максима Єлизавета вже давно підкорила соцмережі, та є популярним блогером, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Дружина Третякова вже давно в соцмережах. У тому ж Instagram у неї 188 тисяч фолловерів.

Красуня шокувала пікантними відео

Третякова опублікувала в соцмережах пікантні фото в купальнику. Цікаво, що спершу вона показала якою худорлявою виглядала раніше.

Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Наразі по дівчині видно, що вона працює в тренажерному залі й тому її форми з худорлявих стали спортивними. За словами дівчини, вона набрала 10 кг, щоб стати настільки апетитною.

Нагадаємо, власники "Динамо" могли заборгувати кошти олігарху Дмитру Фірташу.

У англійському "Борнмуті" прийняли рішення щодо українського центрбека Іллі Забарного.

Руслан Ротань після "Олександрії" отримає пропозиції очолити "Металіст 1925" та ще два клуби.

Французька зірка "ПСЖ" Усман Дембеле може не отримати наступний "Золотий м'яч".