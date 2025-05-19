Челсі та Ман Сіті хочуть купити Забарного — як відповів Борнмут

Ілля Забарний (крайній праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/afcb/

Англійський "Борнмут" визначився з позицією щодо майбутнього українського захисника Іллі Забарного. Клуб не має наміру продавати гравця в літнє трансферне вікно 2025 року, попри високий інтерес з боку грандів АПЛ.

Забарним цікавляться "Челсі", "Ньюкасл", "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем", повідомляє GiveMeSport.

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Новий образ Забарного. Фото: instagram.com/afcb/

Відмова від продажу Іллі Забарного також пов'язана з продажем іншого захисника — Діна Гейзена, який влітку приєднається до мадридського "Реалу". У такій ситуації клуб прагне зберегти стабільність у лінії захисту.

Що Забарний показав у цьому сезоні

У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний провів 37 матчів за "Борнмут" у всіх турнірах. Попри відсутність голів чи результативних передач, українець залишався стабільним гравцем основи та заслужив довіру тренерського штабу.

Захисник збірної України перейшов у "Борнмут" у січні 2023 року з київського "Динамо". Сума трансферу склала близько 22 мільйонів євро, і відтоді Забарний став важливим елементом оборонної лінії клубу.

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