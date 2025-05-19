Челси и Ман Сити хотят купить Забарного — как ответил Борнмут

Илья Забарный (крайний справа) на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Английский "Борнмут" определился с позицией по будущему украинского защитника Ильи Забарного. Клуб не намерен продавать игрока в летнее трансферное окно 2025 года, несмотря на высокий интерес со стороны грандов АПЛ.

Забарным интересуются "Челси", "Ньюкасл", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", сообщает GiveMeSport.

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Новый образ Забарного. Фото: instagram.com/afcb/

Отказ от продажи Ильи Забарного также связан с уходом другого защитника — Дина Хейзена, который летом присоединится к мадридскому "Реалу". В такой ситуации клуб стремится сохранить стабильность в линии защиты.

Что Забарный показал в этом сезоне

В сезоне 2024/2025 Илья Забарный провёл 37 матчей за "Борнмут" во всех турнирах. Несмотря на отсутствие голов или результативных передач, украинец оставался стабильным игроком основы и заслужил доверие тренерского штаба.

Защитник сборной Украины перешёл в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо". Сумма трансфера составила около 22 миллионов евро, и с тех пор Забарный стал важным элементом оборонительной линии клуба.

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