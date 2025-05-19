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В Борнмуте вынесли вердикт Забарному — что известно

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Дата публикации 19 мая 2025 16:37
Челси и Ман Сити хотят купить Забарного — как ответил Борнмут
Илья Забарный (крайний справа) на тренировке. Фото: instagram.com/afcb/

Английский "Борнмут" определился с позицией по будущему украинского защитника Ильи Забарного. Клуб не намерен продавать игрока в летнее трансферное окно 2025 года, несмотря на высокий интерес со стороны грандов АПЛ. 

Забарным интересуются "Челси", "Ньюкасл", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", сообщает GiveMeSport

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Илья Забарный
Новый образ Забарного. Фото: instagram.com/afcb/

Отказ от продажи Ильи Забарного также связан с уходом другого защитника — Дина Хейзена, который летом присоединится к мадридскому "Реалу". В такой ситуации клуб стремится сохранить стабильность в линии защиты. 

Что Забарный показал в этом сезоне 

В сезоне 2024/2025 Илья Забарный провёл 37 матчей за "Борнмут" во всех турнирах. Несмотря на отсутствие голов или результативных передач, украинец оставался стабильным игроком основы и заслужил доверие тренерского штаба. 

Защитник сборной Украины перешёл в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо". Сумма трансфера составила около 22 миллионов евро, и с тех пор Забарный стал важным элементом оборонительной линии клуба. 

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спорт футбол Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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