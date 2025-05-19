Луческу про Зенит и Тимощука — жесткий комментарий

Мирча Луческу во время работы в Украине. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу объяснил, почему отказался принять участие в праздновании столетия санкт-петербургского "Зенита". Ранее сообщалось, что румынского специалиста приглашали на торжественный вечер, где должен был присутствовать и Анатолий Тимощук.

Луческу прокомментировал ситуацию в интервью Gazeta Sporturilor.

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Мирча Луческу заявил, что получил и отклонил приглашение приехать на празднование российского "Зенита" из-за войны в Украине. Он заявил руководству клуба из Санкт-Петербурга, что вероятность приезда в РФ появится только после установления мира.

Мирча Луческу в 2025 году. Фото: Instagram

Луческу подчеркнул, что не хочет участвовать в мероприятиях, которые могут вызвать негативный резонанс. Бывший наставник "Шахтёра" и "Динамо" добавил, что его решение является знаком уважения к Украине, в которой он прожил много лет и добился значимых успехов как тренер.

Что Луческу сказал о Тимощуке

Отдельно румынский специалист высказался о бывшем капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке, который сейчас работает в структуре "Зенита". Также 79-летний румынский тренер добавил, что в условиях войны лучшее, что мог бы сделать Тимощук, это не вмешиваться в происходящее.

"Он женат на россиянке, у него там дети. Но он сыграл более 140 матчей за сборную Украины. Он жил там. И в его случае было бы разумнее не принимать ни чью сторону", — объяснил Луческу.

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