Луческу про Зеніт та Тимощука — жорсткий коментар

Мірча Луческу під час роботи в Україні. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу пояснив, чому відмовився взяти участь у святкуванні сторіччя санкт-петербурзького "Зеніту". Раніше повідомлялося, що румунського фахівця запрошували на урочистий вечір, де мав бути присутнім і Анатолій Тимощук.

Луческу прокоментував ситуацію в інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

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Мірча Луческу заявив, що отримав і відхилив запрошення приїхати на святкування російського "Зеніту" через війну в Україні. Він заявив керівництву клубу із Санкт-Петербурга, що ймовірність приїзду до РФ з'явиться тільки після встановлення миру.

Мірча Луческу у 2025 році. Фото: Instagram

Луческу наголосив, що не хоче брати участь у заходах, які можуть викликати негативний резонанс. Колишній наставник "Шахтаря" та "Динамо" додав, що його рішення є знаком поваги до України, в якій він прожив багато років і домігся значних успіхів як тренер.

Що Луческу сказав про Тимощука

Окремо румунський фахівець висловився про колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука, який зараз працює в структурі "Зеніту". Також 79-річний румунський тренер додав, що в умовах війни найкраще, що міг би зробити Тимощук, це не втручатися в те, що відбувається.

"Він одружений на росіянці, у нього там діти. Але він зіграв понад 140 матчів за збірну України. Він жив там. І в його випадку було б розумніше не приймати ні чий бік", — пояснив Луческу.

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