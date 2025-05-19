Нова команда Ротаня — де працюватиме тренер Олександрії

На Ротаня претендують одразу три українські клуби
Футбольна команда "Олександрія" посіла друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги в сезоні 2024/2025. Завдяки цьому успіху підопічні Руслана Ротаня зможуть зіграти в єврокубках.
Однак не виключено, що влітку Ротань змінить команду, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Колишній головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поки не знає, з яким клубом працюватиме в сезоні 2025/2026. На нього претендують одразу кілька команд, а контракт 43-річного наставника з "Олександрією" досі не продовжено. Молодий фахівець є одним із претендентів на тренерську посаду в "Шахтарі", але ним цікавляться й інші клуби.
Що відомо про майбутнє Ротаня
"Металіст 1925" є фаворитом у боротьбі за амбітного молодого тренера. Харківський клуб достроково відправив у відставку нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена. До кінця сезону з командою працюватиме асистент тренера Олександр Чижов, але вже влітку "Металіст 1925" може очолити Руслан Ротань.
Проте, якщо харків'яни не розв'яжуть завдання з виходом у Прем'єр-лігу, екснаставник молодіжної збірної України відмовить клубу. Однак Ротанем також цікавляться житомирське "Полісся" і донецький "Шахтар", який хоче зробити ставку на українського фахівця.
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