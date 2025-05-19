Новая команда Ротаня — где будет работать тренер Александрии

На Ротаня претендуют сразу три украинских клуба
Футбольная команда "Александрия" заняла второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025. Благодаря этому успеху подопечные Руслана Ротаня смогут сыграть в еврокубках.
Однако не исключено, что летом Ротань сменит команду, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пока не знает, с каким клубом будет работать в сезоне 2025/2026. На него претендуют сразу несколько команд, а контракт 43-летнего наставника с "Александрией" до сих пор не продлен. Молодой специалист является одним из претендентов на тренерский пост в "Шахтере", но им интересуются и другие клубы.
Что известно о будущем Ротаня
"Металлист 1925" является фаворитом в борьбе за амбициозного молодого тренера. Харьковский клуб досрочно отправил в отставку нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена. До конца сезона с командой будет работать ассистент тренера Александр Чижов, но уже летом "Металлист 1925" может возглавить Руслан Ротань.
Тем не менее, если харьковчане не решат задачу с выходом в Премьер-лигу, экс-наставник молодежной сборной Украины откажет клубу. Однако Ротанем также интересуются житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер", который хочет сделать ставку на украинского специалиста.
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