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На Ротаня претендуют сразу три украинских клуба

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Дата публикации 19 мая 2025 14:05
Новая команда Ротаня — где будет работать тренер Александрии
Тренер Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольная команда "Александрия" заняла второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025. Благодаря этому успеху подопечные Руслана Ротаня смогут сыграть в еврокубках. 

Однако не исключено, что летом Ротань сменит команду, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пока не знает, с каким клубом будет работать в сезоне 2025/2026. На него претендуют сразу несколько команд, а контракт 43-летнего наставника с "Александрией" до сих пор не продлен. Молодой специалист является одним из претендентов на тренерский пост в "Шахтере", но им интересуются и другие клубы. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань во главе "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что известно о будущем Ротаня

"Металлист 1925" является фаворитом в борьбе за амбициозного молодого тренера. Харьковский клуб досрочно отправил в отставку нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена. До конца сезона с командой будет работать ассистент тренера Александр Чижов, но уже летом "Металлист 1925" может возглавить Руслан Ротань. 

Тем не менее, если харьковчане не решат задачу с выходом в Премьер-лигу, экс-наставник молодежной сборной Украины откажет клубу. Однако Ротанем также интересуются житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер", который хочет сделать ставку на украинского специалиста. 

Напомним, у киевского "Динамо" оказался огромный долг, который превышает 120 млн евро. 

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский установил достижение, которое ставит его в один ряд с легендами столичного клуба. 

Донецкий "Шахтер" нашел неожиданную замену Николаю Матвиенко, который может уехать в Португалию. 

Усман Дембеле перестал быть фаворитом в борьбе за "Золотой мяч-2025". 

спорт футбол Руслан Ротань тренер Александрия
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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