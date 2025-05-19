Новая команда Ротаня — где будет работать тренер Александрии

Тренер Руслан Ротань во время матча. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольная команда "Александрия" заняла второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/2025. Благодаря этому успеху подопечные Руслана Ротаня смогут сыграть в еврокубках.

Однако не исключено, что летом Ротань сменит команду, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пока не знает, с каким клубом будет работать в сезоне 2025/2026. На него претендуют сразу несколько команд, а контракт 43-летнего наставника с "Александрией" до сих пор не продлен. Молодой специалист является одним из претендентов на тренерский пост в "Шахтере", но им интересуются и другие клубы.

Руслан Ротань во главе "Александрии". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что известно о будущем Ротаня

"Металлист 1925" является фаворитом в борьбе за амбициозного молодого тренера. Харьковский клуб досрочно отправил в отставку нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена. До конца сезона с командой будет работать ассистент тренера Александр Чижов, но уже летом "Металлист 1925" может возглавить Руслан Ротань.

Тем не менее, если харьковчане не решат задачу с выходом в Премьер-лигу, экс-наставник молодежной сборной Украины откажет клубу. Однако Ротанем также интересуются житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер", который хочет сделать ставку на украинского специалиста.

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