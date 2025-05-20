Жена Максима Третьякова удивила своим раздетым образом до и после набора 10 кг

Горячая жена футболиста УПЛ разделась ради пикантного видео
Левый вингер "Колоса" Максим Третьяков еще в "Александрии" начал запоминаться. При этом, часть болельщиков помнила его игру, а другая часть вспоминает его жену.
Возлюбленная Максима Елизавета уже давно покорила соцсети, и является популярным блогером, сообщил портал Новини.LIVE.
Жена Третьякова уже давно в соцсетях. В том же Instagram у нее 188 тысяч фолловеров.
Красотка шокировала пикантными видео
Третьякова опубликовала в соцсетях пикантные фото в купальнике. Интересно, что сперва она показала какой худощавой выглядела раньше.
Сейчас по девушке видно, что она работает в тренажерном зале и поэтому ее формы из худощавых стали спортивными. По словам девушки, она набрала 10 кг, чтобы стать настолько аппетитной.
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