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Горячая жена футболиста УПЛ разделась ради пикантного видео

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Дата публикации 20 мая 2025 06:40
Жена Максима Третьякова удивила своим раздетым образом до и после набора 10 кг
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Левый вингер "Колоса" Максим Третьяков еще в "Александрии" начал запоминаться. При этом, часть болельщиков помнила его игру, а другая часть вспоминает его жену.

Возлюбленная Максима Елизавета уже давно покорила соцсети, и является популярным блогером, сообщил портал Новини.LIVE.

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Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Жена Третьякова уже давно в соцсетях. В том же Instagram у нее 188 тысяч фолловеров.

Красотка шокировала пикантными видео

Третьякова опубликовала в соцсетях пикантные фото в купальнике. Интересно, что сперва она показала какой худощавой выглядела раньше.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Сейчас по девушке видно, что она работает в тренажерном зале и поэтому ее формы из худощавых стали спортивными. По словам девушки, она набрала 10 кг, чтобы стать настолько аппетитной.

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футбол Колос УПЛ Максим Третьяков жены футболистов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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