Жена Максима Третьякова удивила своим раздетым образом до и после набора 10 кг

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Левый вингер "Колоса" Максим Третьяков еще в "Александрии" начал запоминаться. При этом, часть болельщиков помнила его игру, а другая часть вспоминает его жену.

Возлюбленная Максима Елизавета уже давно покорила соцсети, и является популярным блогером, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Жена Третьякова уже давно в соцсетях. В том же Instagram у нее 188 тысяч фолловеров.

Красотка шокировала пикантными видео

Третьякова опубликовала в соцсетях пикантные фото в купальнике. Интересно, что сперва она показала какой худощавой выглядела раньше.

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Сейчас по девушке видно, что она работает в тренажерном зале и поэтому ее формы из худощавых стали спортивными. По словам девушки, она набрала 10 кг, чтобы стать настолько аппетитной.

Напомним, владельцы "Динамо" могли задолжать средства олигарху Дмитрию Фирташу.

В английском "Борнмуте" приняли решение относительно украинского центрбека Ильи Забарного.

Руслан Ротань после "Александрии" получит предложения возглавить "Металлист 1925" и еще два клуба.

Французская звезда "ПСЖ" Усман Дембеле может не получить следующий "Золотой мяч".