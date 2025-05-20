Клопп станет новым главным тренером итальянской Ромы

Юрген Клопп во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Руководство итальянской "Ромы" достигло договоренности с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Уже летом он станет новым главным тренером "волков".

Ранее в этом году Клопп отказал мадридскому "Реалу", сообщает La Stampa.

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Юрген Клопп готовится вернуться в большой футбол. Год назад он ушел с поста наставника "Ливерпуля", с которым завоевал все возможные трофеи. Немецкий тренер объяснил свое решение усталостью и заявил, что намерен отдыхать целый год перед возвращением в профессию.

Клопп будет работать в "Роме"

Сразу несколько авторитетных источников опубликовали информацию о том, что руководство "Ромы" провело переговоры с Юргеном Клоппом, который согласился возглавить клуб. О деталях и сроках контракта пока ничего не известно.

Юрген Клопп во главе "Ливерпуля". Фото: скриншот YouTube

В настоящее время Клопп занимает пост оперативного спортивного директора в корпорации "Ред Булл Групп". Однако недавно стало известно, что 57-летний тренер заскучал и хочет вернуться к активной работе. Тем не менее он успел отказать мадридскому "Реалу" и не названной команде из Англии. А вот предложение "Ромы" заинтересовало тренера, который ранее работал с "Майнцем", "Боруссией" из Дортмунда и "Ливерпулем".

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