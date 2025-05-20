Где будет работать Вернидуб — на тренера претендуют два клуба

Юрий Вернидуб наблюдает за игрой "Кривбасса". Фото: УНИАН

Юрий Вернидуб может уйти из "Кривбасса" спустя три года работы в клубе из Кривого Рога. На украинского тренера претендуют два амбициозных клуба.

Сам Вернидуб отрицает возможность ухода, но он может получить выгодные предложения, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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В сезоне 2024/2025 "Кривбасс" не сумел пробиться в еврокубки. После 29 матчей команда Юрия Вернидуба занимает 6 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Летом положение "Кривбасса" может усугубиться.

Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: УНИАН

Вернидуб примет важное решение

В услугах главного тренера команды из Кривого Рога заинтересованы другие клубы. В сезоне 2023/2024 Юрий Вернидуб сделал "Кривбасс" бронзовым призером чемпионата Украины. Он неоднократно заявлял, что хочет остаться в своей нынешней команды. Однако наставнику будет сложно продолжить работу в Кривом Роге.

Из-за частых обстрелов из "Кривбасса" могут уехать практически все легионеры. Играть домашние матчи в Кривом Роге тоже становится опасно. Нестабильность клуба может повлиять на решение Вернидуба продолжить карьеру в "Кривбассе". Специалистом интересуются как минимум два других украинских клуба. Речь идет о "Полесье" и "Металлисте 1925", которые досрочно отправили в отставку своих тренеров. Уже летом Вернидуб может возглавить одну из этих команд.

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