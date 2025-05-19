Лунін може перейти в Астон Віллу — клуб готовий заплатити більше за інших

В АПЛ один із клубів запропонував 40 млн за Луніна
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін незадоволений роллю резервіста за спиною Тібо Куртуа. Тому влітку може відбутися його трансфер.
Футболістом активно цікавляться в Англії, повідомив портал Sports Illustrated.
За Луніна пропонують величезні кошти
Джерела заявили, що Лунін наразі близький до переходу в "Астон-Віллу" до іспанського тренера Унаї Емері.
В англійському клубі наразі грає один з кращих воротарів світу аргентинець Еміліано Мартінес. Начебто, в клубі його готові відпустити.
Натомість "Астон Вілла" пропонує за Луніна 40 млн євро. За запасного воротаря так багато грошей не платять.
Зазначимо, що цього сезону Лунін в 13 матчах пропустив 19 голів та відіграв п’ять матчів на нуль. Також Лунін зробив один асист.
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