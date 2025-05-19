Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт В АПЛ один із клубів запропонував 40 млн за Луніна

В АПЛ один із клубів запропонував 40 млн за Луніна

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 23:04
Лунін може перейти в Астон Віллу — клуб готовий заплатити більше за інших
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін незадоволений роллю резервіста за спиною Тібо Куртуа. Тому влітку може відбутися його трансфер.

Футболістом активно цікавляться в Англії, повідомив портал Sports Illustrated.

Реклама
Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

За Луніна пропонують величезні кошти

Джерела заявили, що Лунін наразі близький до переходу в "Астон-Віллу" до іспанського тренера Унаї Емері.

В англійському клубі наразі грає один з кращих воротарів світу аргентинець Еміліано Мартінес. Начебто, в клубі його готові відпустити.

Натомість "Астон Вілла" пропонує за Луніна 40 млн євро. За запасного воротаря так багато грошей не платять.

Зазначимо, що цього сезону Лунін в 13 матчах пропустив 19 голів та відіграв п’ять матчів на нуль. Також Лунін зробив один асист.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця в 20 млн євро.

Нагадаємо, власники "Динамо", на думку інсайдера, не виплатило борг одіозному олігарху за трансфер Ленса, Тремулінаса, Беланди та Мбокані.

У англійському "Борнмуті" хочуть залишити українського центрбека Іллю Забарного.

Руслан Ротань у червні стане вільним агентом та отримає пропозиції очолити "Металіст 1925" або ще один із двох клубів.

Французька зірка "ПСЖ" Усман Дембеле може не отримати "Золотий м'яч".

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Астон Вілла українські легіонери (футбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /