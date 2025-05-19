Лунін може перейти в Астон Віллу — клуб готовий заплатити більше за інших

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін незадоволений роллю резервіста за спиною Тібо Куртуа. Тому влітку може відбутися його трансфер.

Футболістом активно цікавляться в Англії, повідомив портал Sports Illustrated.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

За Луніна пропонують величезні кошти

Джерела заявили, що Лунін наразі близький до переходу в "Астон-Віллу" до іспанського тренера Унаї Емері.

В англійському клубі наразі грає один з кращих воротарів світу аргентинець Еміліано Мартінес. Начебто, в клубі його готові відпустити.

Натомість "Астон Вілла" пропонує за Луніна 40 млн євро. За запасного воротаря так багато грошей не платять.

Зазначимо, що цього сезону Лунін в 13 матчах пропустив 19 голів та відіграв п’ять матчів на нуль. Також Лунін зробив один асист.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця в 20 млн євро.

Нагадаємо, власники "Динамо", на думку інсайдера, не виплатило борг одіозному олігарху за трансфер Ленса, Тремулінаса, Беланди та Мбокані.

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