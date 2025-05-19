Лунин в старте, Мбаппе с Беллингемом приносят Реалу победу над Севильей

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

В рамках 37-го туру Ла-Ліги на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" відбувся матч між "Севільєю" та мадридським "Реалом". З перших хвилин на поле вийшов український голкіпер Андрій Лунін.

Мадридці виграли з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Рекордний гол Мбаппе

Перший гол забив Кіліан Мбаппе на 75-й хвилині, а на 87-й хвилині Джуд Беллінгем подвоїв перевагу "Реала".

При цьому, "Севілья" залишилася вдесятером уже на 12-й хвилині, коли червону картку отримав захисник Лоїк Баде, а на 48-й хвилині за фол був вилучений форвард Ісаак Ромеро. Господарі, попри старання воротаря Ерьяна Нюланда, який зробив чотири сейви, не змогли реалізувати свої моменти.

Зазначимо, що для Мбаппе це був 39 гол за "Реал".

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