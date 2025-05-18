Циганков асистує, але Жирона з Крапивцовим програє Реал Сосьєдаду в Ла-Лізі

Владислав Крапивцов. Фото: "Жирона"

Рамках 37-го туру чемпіонату Іспанії "Реал Сосьєдад" зіграв проти "Жирони". У складі гостей з перших хвилин вийшли на поле українці Владислав Крапивцов та Віктор Циганков.

"Жирона" програла "Реал Сосьєдаду" з рахунком 2:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Циганков зробив гольову дію

Господарі відкрили рахунок уже на п'ятій хвилині завдяки голу Пабло Маріна. Через п'ять хвилин Крістіан Стуані зрівняв рахунок.

Потім на 18-й хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті, повернувши перевагу господарям. Після потужного початку голів довго не було, поки на 77-й хвилині Віктор Циганков не асистував на Порту, який відновив паритет.

У компенсований час Аркайц Марієскуррена забив переможний гол господарів.

Крапивцов пропустив три голи, але зробивши чотири сейви. Авторитетний статистичний портал Who Scored поставив йому оцінку 6.4.

Циганков відіграв 87 хвилин, відзначившись асистом. Who Scored дав йому оцінку 7.1.

"Реал Сосьєдад" — "Жирона" — 3:2

Голи: Марін, 5, Оярсабаль, 20 (пенальті), Марізкуррена, 90+1 — Стуані, 10, Порту, 77

"Реал Сосьєдад": Меріно, Лопес (Марріескурен, 81), Субельдіа, Елюстондо, Траоре (Траоре, 65), Марін (Туррієнтес, 65), Суіменді, Барренечеа, Барренечеа (Гомес, 58), Мендез (Сучич, 58), Кубо, Оярсабаль

"Жирона": Крапивцов, Блінд, Крейчі, Франсес, Мартінес, Соліс (Руїз, 60), Еррера (Данжума, 86), Аспрілья, Мартін (Артур, 60), Циганков (Ромеу, 87), Стуані (Порту, 69)

Попередження: Траоре, 62 — Соліс, 49, Стуані, 62, Мартінес, 90+6

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