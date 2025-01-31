Крапивцов може стати основним воротарем Жирони вже цього сезону

Владислав Крапивцов працює на тренуванні. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

В основному складі іспанської "Жирони" може дебютувати ще один український футболіст. Воротар Владислав Крапивцов буде переведений у першу команду.

Вихованець "Дніпра-1" займе місце досвідченого колеги, який залишає клуб, повідомив журналіст Ніл Сола.

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Владислав Крапивцов на стадіоні "Жирони". Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Що буде з Крапивцовим

"Жирона" не збирається шукати футболіста на заміну Пау Лопесу. Тренерський штаб команди зробить ставку на гравця, який ще недавно виступав за молодіжну команду. Йдеться про 19-річного голкіпера Владислава Крапивцова.

Українець буде переведений до першої команди "Жирони". Він стане дублером Пауло Гассаніги. Якщо аргентинець буде змушений пропустити матч через травму або вилучення, його місце на полі посяде саме Крапивцов.

"Жирона" підписала контракт з українцем влітку минулого року. До цього він виступав у молодіжній команді "Дніпра-1".

У наступному турі іспанської Ла-Ліги "Жирона" зіграє вдома з "Лас-Пальмасом". За підсумками 21 матчу каталонська команда посідає 8 місце в турнірній таблиці.

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