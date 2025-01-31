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Крапивцов изменит статус в Жироне — что ждет украинца

31 января 2025 14:05
Станислав Костюк - Редактор
Крапивцов может стать основным вратарем Жироны уже в этом сезоне
Владислав Крапивцов работает на тренировке. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/
Станислав Костюк - Редактор

В основном составе испанской "Жироны" может дебютировать еще один украинский футболист. Вратарь Владислав Крапивцов будет переведен в первую команду.

Воспитанник "Днепра-1" займет место опытного коллеги, который покидает клуб, сообщил журналист Нил Сола

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Голкипер "Жироны" Пау Лопес принял предложение от одного из мексиканских клубов. Переговоры по поводу трансфера игрока находятся в завершающей стадии. Он покинет каталонский клуб уже в ближайшее время. 

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов на стадионе "Жироны". Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Что будет с Крапивцовым 

"Жирона" не собирается искать футболиста на замену Пау Лопесу. Тренерский штаб команды сделает ставку на игрока, который еще недавно выступал за молодежную команду. Речь идет о 19-летнем голкипере Владиславе Крапивцове. 

Украинец будет переведен в первую команду "Жироны". Он станет дублером Пауло Гассаниги. Если аргентинец будет вынужден пропустить матч из-за травмы или удаления, его место на поле займет именно Крапивцов. 

"Жирона" подписала контракт с украинцем летом прошлого года. До этого он выступал в молодежной команде "Днепра-1". 

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет дома с "Лас-Пальмасом". По итогам 21 матча каталонская команда занимает 8 место в турнирной таблице. 

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