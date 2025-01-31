Крапивцов может стать основным вратарем Жироны уже в этом сезоне

Владислав Крапивцов работает на тренировке. Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

В основном составе испанской "Жироны" может дебютировать еще один украинский футболист. Вратарь Владислав Крапивцов будет переведен в первую команду.

Воспитанник "Днепра-1" займет место опытного коллеги, который покидает клуб, сообщил журналист Нил Сола.

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Владислав Крапивцов на стадионе "Жироны". Фото: instagram.com/vladyslavkrap/

Что будет с Крапивцовым

"Жирона" не собирается искать футболиста на замену Пау Лопесу. Тренерский штаб команды сделает ставку на игрока, который еще недавно выступал за молодежную команду. Речь идет о 19-летнем голкипере Владиславе Крапивцове.

Украинец будет переведен в первую команду "Жироны". Он станет дублером Пауло Гассаниги. Если аргентинец будет вынужден пропустить матч из-за травмы или удаления, его место на поле займет именно Крапивцов.

"Жирона" подписала контракт с украинцем летом прошлого года. До этого он выступал в молодежной команде "Днепра-1".

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет дома с "Лас-Пальмасом". По итогам 21 матча каталонская команда занимает 8 место в турнирной таблице.

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