Цыганков ассистирует, но Жирона с Крапивцовым проигрывает Реал Сосьедаду в Ла Лиге

Владислав Крапивцов. Фото: "Жирона"

В рамках 37-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграл против "Жироны". В составе гостей с первых минут вышли на поле украинцы Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков.

"Жирона" проиграла "Реал Сосьедаду" со счетом 2:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева открыли счет уже на пятой минуте благодаря голу Пабло Марина. Через пять минут Кристиан Стуани сравнял счет.

Затем на 18-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, вернув преимущество хозяевам. После мощного начала голов долго не было, пока на 77-й минуте Виктор Цыганков не ассистировал на Порту, который восстановил паритет.

В компенсированное время Аркайц Мариескуррена забил победный гол хозяев.

Крапивцов пропустил три гола, но совершив четыре сейва. Авторитетный статистический портал Who Scored поставил ему оценку 6.4.

Цыганков отыграл 87 минут, отметившись ассистом. Who Scored дал ему оценку 7.1.

"Реал Сосьедад" — "Жирона" — 3:2

Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (пенальти), Маризкуррена, 90+1 — Стуани, 10, Порту, 77

"Реал Сосьедад": Мерино, Лопес (Марриескурен, 81), Субельдиа, Элюстондо, Траоре (Траоре, 65), Марин (Турриентес, 65), Суименди, Барренечеа, Барренечеа (Гомес, 58), Мендез (Сучич, 58), Кубо, Оярсабаль

"Жирона": Крапивцов, Блинд, Крейчи, Франсес, Мартинес, Солис (Руиз, 60), Эррера (Данжума, 86), Асприлья, Мартин (Артур, 60), Цыганков (Ромеу, 87), Стуани (Порту, 69)

Предупреждения: Траоре, 62 — Солис, 49, Стуани, 62, Мартинес, 90+6

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