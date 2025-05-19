Лунин в старте, Мбаппе с Беллингемом приносят Реалу победу над Севильей

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В рамках 37-го тура Ла-Лиги на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" состоялся матч между "Севильей" и мадридским "Реалом". С первых минут на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Мадридцы выиграли со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Рекордный гол Мбаппе

Первый гол забил Килиан Мбаппе на 75-й минуте, а на 87-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество "Реала".

При этом, "Севилья" осталась вдесятером уже на 12-й минуте, когда красную карточку получил защитник Лоик Баде, а на 48-й минуте за фол был удален форвард Исаак Ромеро. Хозяева, несмотря на старания вратаря Эрьяна Нюланда, который совершил четыре сейва, не смогли реализовать свои моменты.

Отметим, что для Мбаппе это был 39 гол за "Реал".

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