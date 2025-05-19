Лунин может перейти в Астон Виллу – клуб готов заплатить больше других

В АПЛ один из клубов предложил 40 млн за Лунина
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин недоволен ролью резервиста за спиной Тибо Куртуа. Поэтому летом может состояться его трансфер.
Футболистом активно интересуются в Англии, сообщил портал Sports Illustrated.
За Лунина предлагают огромные средства
Источники заявили, что Лунин сейчас близок к переходу в "Астон-Виллу" к испанскому тренеру Унаи Эмери.
В английском клубе сейчас играет один из лучших вратарей мира аргентинец Эмилиано Мартинес. Вроде бы, в клубе его готовы отпустить.
При этом "Астон Вилла" предлагает за Лунина 40 млн евро. За запасного вратаря так много денег не платят.
Отметим, что в этом сезоне Лунин в 13 матчах пропустил 19 голов и отыграл пять матчей на ноль. Также Лунин сделал один ассист.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 20 млн евро.
Напомним, владельцы "Динамо", по мнению инсайдера, не выплатило долг одиозному олигарху за трансфер Ленса, Тремулинаса, Беланды и Мбокани.
В английском "Борнмуте" хотят оставить украинского центрбека Илью Забарного.
Руслан Ротань в июне станет свободным агентом и получит предложения возглавить "Металлист 1925" или еще один из двух клубов.
Французская звезда "ПСЖ" Усман Дембеле может не получить "Золотой мяч".
Читайте Новини.LIVE!