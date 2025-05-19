Лунин может перейти в Астон Виллу – клуб готов заплатить больше других

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин недоволен ролью резервиста за спиной Тибо Куртуа. Поэтому летом может состояться его трансфер.

Футболистом активно интересуются в Англии, сообщил портал Sports Illustrated.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

За Лунина предлагают огромные средства

Источники заявили, что Лунин сейчас близок к переходу в "Астон-Виллу" к испанскому тренеру Унаи Эмери.

В английском клубе сейчас играет один из лучших вратарей мира аргентинец Эмилиано Мартинес. Вроде бы, в клубе его готовы отпустить.

При этом "Астон Вилла" предлагает за Лунина 40 млн евро. За запасного вратаря так много денег не платят.

Отметим, что в этом сезоне Лунин в 13 матчах пропустил 19 голов и отыграл пять матчей на ноль. Также Лунин сделал один ассист.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 20 млн евро.

Напомним, владельцы "Динамо", по мнению инсайдера, не выплатило долг одиозному олигарху за трансфер Ленса, Тремулинаса, Беланды и Мбокани.

В английском "Борнмуте" хотят оставить украинского центрбека Илью Забарного.

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