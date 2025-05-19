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В АПЛ один из клубов предложил 40 млн за Лунина

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Дата публикации 19 мая 2025 23:04
Лунин может перейти в Астон Виллу – клуб готов заплатить больше других
Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин недоволен ролью резервиста за спиной Тибо Куртуа. Поэтому летом может состояться его трансфер.

Футболистом активно интересуются в Англии, сообщил портал Sports Illustrated.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

За Лунина предлагают огромные средства

Источники заявили, что Лунин сейчас близок к переходу в "Астон-Виллу" к испанскому тренеру Унаи Эмери.

В английском клубе сейчас играет один из лучших вратарей мира аргентинец Эмилиано Мартинес. Вроде бы, в клубе его готовы отпустить.

При этом "Астон Вилла" предлагает за Лунина 40 млн евро. За запасного вратаря так много денег не платят.

Отметим, что в этом сезоне Лунин в 13 матчах пропустил 19 голов и отыграл пять матчей на ноль. Также Лунин сделал один ассист.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 20 млн евро.

Напомним, владельцы "Динамо", по мнению инсайдера, не выплатило долг одиозному олигарху за трансфер Ленса, Тремулинаса, Беланды и Мбокани.

В английском "Борнмуте" хотят оставить украинского центрбека Илью Забарного.

Руслан Ротань в июне станет свободным агентом и получит предложения возглавить "Металлист 1925" или еще один из двух клубов.

Французская звезда "ПСЖ" Усман Дембеле может не получить "Золотой мяч".

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Астон Вилла украинские легионеры (футбол)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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