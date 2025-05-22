Роналду зі сльозами попрощався з Аль-Насром перед поверненням до Європи

Кріштіану Роналду забиває гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Легендарний Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій після завершення останнього матчу сезону за "Аль-Наср". Легендарний португалець розридався просто на полі та тепло попрощався з уболівальниками.

Прощання зі стадіоном, партнерами та фанатами може виявитися фінальним акордом його саудівської глави, повідомляє FootballTransfers.

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Роналду так і не продовжив контракт з "Аль-Насром" і розглядає варіанти повернення до європейського футболу. Під час прощання з саудівським клубом ветеран довго аплодував трибунам, обіймав партнерів і навіть махнув у бік ложі керівництва. Емоції та сльози — явний знак того, що Кріштіану прощається не тільки з матчем, а й, можливо, із самим "Аль-Насром".

Роналду з капітанською пов'язкою. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Що далі чекає на Кріштіану Роналду

Причиною можливого відходу називають втому від щільного графіка, рівень місцевого чемпіонату і бажання зосередитися на підготовці до майбутніх турнірів — таких як ЧС-2026 або, можливо, Євро-2028. При цьому Роналду поки не робив офіційних заяв про завершення кар'єри або зміну клубу.

Кріштіану Роналду бореться за м'яч. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду провів 39 матчів за "Аль-Наср", забив 33 голи та віддав 8 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату.

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