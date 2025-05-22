Суркіс жорстко висловився про трансфер Ваната за кордон

Суркіс прокоментував чутки про трансфер Ваната
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат став однією з найбільш обговорюваних фігур на трансферному ринку. Його результативність у поточному сезоні викликала інтерес одразу у декількох європейських клубів.
Однак президент київського клубу Ігор Суркіс поспішив охолодити хвилю чуток. За його словами, жодних офіційних пропозицій до офісу "Динамо" не надходило, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".
Чутки про можливий відхід Владислава Ваната зі столичного клубу стали з'являтися практично щотижня. Згідно з інформацією журналістів, 23-річний форвард уже під час найближчого трансферного вікна може переїхати в Англію або Італію. Тож не дивно, що ці чутки дратують керівництво клубу.
"Усе це поки що одні вкиди, які не мають жодних підтверджень. Клуб нічого не отримував. Будуть пропозиції — будемо розглядати. Трансфери робляться в тиші", — наголосив президент "Динамо" Суркіс.
Хто цікавиться Ванатом
На футболіста київської команди претендують англійські клуби "Лідс" та "Евертон". Нападником також цікавиться неназваний клуб із Ла-Ліги. Турецька преса писала про пропозицію від "Трабзонспора", проте конкретних деталей поки немає.
У сезоні 2024/2025 Владислав Ванат провів 44 матчі за "Динамо" в усіх турнірах, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач. Він залишається ключовим гравцем команди та найкращим бомбардиром клубу в цьому сезоні.
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