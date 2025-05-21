Шахтар погодився платити величезні гроші новому тренеру

Арда Туран під час матчу. Фото: instagram.com/mackolik/

Донецький "Шахтар" близький до призначення нового головного тренера. Керівництво українського клубу досягло домовленості з Ардою Тураном, який у поточному сезоні очолює клуб "Еюпспор".

Сторони погодили умови контракту, повідомляє HT Spor.

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Зарплата 37-річного Арди Турана в "Шахтарі" становитиме 2 млн євро на рік. Офіційне оголошення про призначення очікується після завершення сезону в Туреччині.

Арда Туран на початку тренерської кар'єри. Фото: instagram.com/fottoarena/

Нинішній тренер донецької команди Маріно Пушич раніше заявляв, що продовжить роботу в клубі, проте в кулуарах давно обговорюють можливу зміну наставника. "Шахтар" завершив сезон на третьому місці в УПЛ та завоював Кубок України, але клуб розглядає перебудову на рівні штабу.

Хто такий Арда Туран

Колишній півзахисник збірної Туреччини, "Атлетіко" та "Барселони" завершив кар'єру футболіста 2022 року, а незабаром розпочав тренерську діяльність. З 2023 року Туран очолює "Еюпспор", з яким успішно бореться за підвищення в Суперлігу Туреччини. Його команда вважається однією з найбільш тактично зрілих у лізі, що й привернуло увагу "Шахтаря".

Поки що сторони офіційно не підтвердили договір, але в українському клубі розраховують на оновлення стратегії та молодіжний акцент, з яким асоціюється турецький фахівець.

Нагадаємо, син легенди київського "Динамо" не зумів побудувати футбольну кар'єру.

На амбітного молодого українського тренера претендують щонайменше три футбольні клуби.

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