Шахтер согласился платить огромные деньги новому тренеру

Арда Туран во время матча. Фото: instagram.com/mackolik/

Донецкий "Шахтер" близок к назначению нового главного тренера. Руководство украинского клуба достигло договоренности с Ардой Тураном, который в текущем сезоне возглавляет клуб "Эюпспор".

Стороны согласовали условия контракта, сообщает HT Spor.

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Зарплата 37-летнего Арды Турана в "Шахтере" составит 2 млн евро в год. Официальное объявление о назначении ожидается после завершения сезона в Турции.

Арда Туран в начале тренерской карьеры. Фото: instagram.com/fottoarena/

Нынешний тренер донецкой команды Марино Пушич ранее заявлял, что продолжит работу в клубе, однако в кулуарах давно обсуждается возможная смена наставника. "Шахтер" завершил сезон на третьем месте в УПЛ и завоевал Кубок Украины, но клуб рассматривает перестройку на уровне штаба.

Кто такой Арда Туран

Бывший полузащитник сборной Турции, "Атлетико" и "Барселоны" завершил карьеру футболиста в 2022 году, а вскоре начал тренерскую деятельность. С 2023 года Туран возглавляет "Эюпспор", с которым успешно борется за повышение в Суперлигу Турции. Его команда считается одной из самых тактически зрелых в лиге, что и привлекло внимание "Шахтера".

Пока стороны официально не подтвердили договор, но в украинском клубе рассчитывают на обновление стратегии и молодежный акцент, с которым ассоциируется турецкий специалист.

Напомним, сын легенды киевского "Динамо" не сумел построить футбольную карьеру.

На амбициозного молодого украинского тренера претендуют как минимум три футбольных клуба.

Юрий Вернидуб готовится изучить предложения от других команд, "Кривбасс" уже задумался о новом тренере.