Рома хочет подписать Нуну Эшпириту Санту, но переход могут заблокировать

Артем Довбик с игроками "Ромы". Фото: "Рома"

Римская "Рома" активно готовится к новому сезону, в котором ей не поможет главный тренер Клаудио Раньери, решивший вернуться на пенсию. Поэтому руководство клуба ищет нового наставника.

Одному из кандидатов "Рома" уже предложила двухлетний контракт, но у него сейчас прекрасно идут дела в английской Премьер-лиге. О новом кандидате сообщает Relevo.

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По информации источника, римляне сделали предложение с контрактом на два года португальскому тренеру "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

Нуну Эшпириту Санту. Фото: Reuters

"Рома" обратила внимание на 51-летнего португальца, потому что за тур до окончания АПЛ его "Ноттингем Форест" имеет шансы на выход в Лигу чемпионов, хотя и занимает седьмую позицию.

К тому же в команде знают как работать с португальцами, потому что раньше их тренировали Пауло Фонсека и Жозе Моуриньо.

Преградой для перехода тренера могут стать "лесники", которые имеют с португальским тренером контракт до лета 2026 года. Поэтому, они либо не отпустят тренера, либо попросят огромные отступные.

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