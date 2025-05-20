Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о переходе тренера в Рому

Агент Клоппа прокомментировал информацию о переходе в Рому
Европейский футбол как гром среди ясного неба шокировали слухи о переходе тренера Юргена Клоппа в римскую "Рому". Казалось, что итальянский клуб не соответствует его статусу.
Новость пришлось прокомментировать агенту Клоппа Марку Косицке в комментарии winwin.
Отметим, что после ухода из "Ливерпуля" Клооп работает в должности директора по международным связям в "РБ Лейпциг".
Клоп не возглавит "Рому"
Агент Клоппа с интересом отреагировал на информацию о переходе своего клиента в "Рому". При этом, представителю специалиста пришлось опровергнуть информацию.
"Клопп будет тренировать "Рому"? Эта новость неправдива", — сказал Косицке.
Отметим, что в "Роме" лишь до конца сезона будет работать Клаудио Раньери, который летом планирует вернуться на пенсию. В связи с этим команда ищет нового тренера. Местные СМИ сразу опубликовали мощную новость о договоренности клуба с Клоппом.
Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань может возглавить другой клуб.
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