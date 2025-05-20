Агент Юргена Клоппа спростував чутки про перехід тренера в Рому

Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Європейський футбол як грім серед ясного неба шокували чутки про перехід тренера Юргена Клоппа в римську "Рому". Здавалося, що італійський клуб не відповідає його статусу.

Новину прийшлось прокоментувати агенту Клоппа Марку Косіцке в коментарі winwin.

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Зазначимо, що після відходу з "Ліверпуля" Клооп працює на посаді директора з міжнародних зв’язків в "РБ Лейпциг".

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Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Клоп не очолить "Рому"

Агент Клоппа із зацікавленням відреагував на інформацію про перехід свого клієнта в "Рому". При цьому, представнику фахівця довелося спростувати інформацію.

"Клопп тренуватиме "Рому"? Ця новина неправдива", — сказав Косіцке.

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Зазначимо, що в "Ромі" лише до кінця сезону працюватиме Клаудіо Раньєрі, який влітку планує повернутись на пенсію. У зв’язку з цим команда шукаэ нового тренера. Місцевы ЗМІ відразу опублікували потужну новину про домовленість клубу з Клоппом.

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