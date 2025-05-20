Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Агент Клоппа прокоментував інформацію про перехід в Рому

Агент Клоппа прокоментував інформацію про перехід в Рому

Ua en ru
Дата публікації: 20 травня 2025 13:44
Агент Юргена Клоппа спростував чутки про перехід тренера в Рому
Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Європейський футбол як грім серед ясного неба шокували чутки про перехід тренера Юргена Клоппа в римську "Рому". Здавалося, що італійський клуб не відповідає його статусу.

Новину прийшлось прокоментувати агенту Клоппа Марку Косіцке в коментарі winwin.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що після відходу з "Ліверпуля" Клооп працює на посаді директора з міжнародних зв’язків в "РБ Лейпциг".

Реклама
Юрген Клопп
Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Клоп не очолить "Рому"

Агент Клоппа із зацікавленням відреагував на інформацію про перехід свого клієнта в "Рому". При цьому, представнику фахівця довелося спростувати інформацію.

"Клопп тренуватиме "Рому"? Ця новина неправдива", — сказав Косіцке.

Реклама

Зазначимо, що в "Ромі" лише до кінця сезону працюватиме Клаудіо Раньєрі, який влітку планує повернутись на пенсію. У зв’язку з цим команда шукаэ нового тренера. Місцевы ЗМІ відразу опублікували потужну новину про домовленість клубу з Клоппом.

Нагадаємо, наставник "Олександрії" Руслан Ротань може очолити інший клуб.

У головного тренера "Кривбасу" Юрія Вернидуба є пропозиції з інших клубів.

Власники київського "Динамо" могли заборгувати Дмитру Фірташу гроші за трансфери для Олега Блохіна.

футбол Серія А Юрген Клопп РБ Лейпциг ФК Рома (Рим)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
1 /