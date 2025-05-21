Рома хоче підписати Нуну Ешпіріту Санту, але перехід можуть заблокувати

Артем Довбик з гравцями "Роми". Фото: "Рома"

Римська "Рома" активно готується до нового сезону, в якому їй не допоможе головний тренер Клаудіо Раньєрі, який збирається повернутися на пенсію. Тому керівництво клубу шукає нового наставника.

Одному із кандидатів "Рома" вже запропонувала дворічний контракт, але у нього зараз чудово йдуть справи в англійській Прем'єр-лізі. Про нового кандидата повідомляє Relevo.

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За інформацією джерела, римляни зробили пропозицію з контрактом на два роки португальському тренеру "Ноттінгем Форест" Нуну Ешпіріту Санту.

Нуну Ешпіріту Санту. Фото: Reuters

"Рома" звернула увагу на 51-річного португальця, бо за тур до закінчення АПЛ його "Ноттінгем Форест" має шанси на вихід у Лігу чемпіонів, хоча й посідає сьому позицію.

До того ж у команді знають як працювати з португальцями, бо раніше їх тренували Пауло Фонсека та Жозе Моуріньо.

Перепоною для переходу тренера можуть стати "лісники", які мають з португальським тренером контракт до літа 2026 року. Тому, вони або не відпустять тренера, або попросять величезні відступні.

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