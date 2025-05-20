Сына Олега Гусева отправили из Металлиста 1925 обратно в Динамо после аренды

Алексей Гусев. Фото: "Динамо"

Харьковский "Металлист 1925" решил отказаться от услуг арендованного у киевского "Динамо" правого защитника Алексея Гусева. Этот футболист является сыном тренера "Динамо" Олега Гусева.

О будущем футболиста сообщил Telegram-канал INSIDE UPL.

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Гусев оказался ненужным

Воспитанник "Динамо" этот сезон провел в арендах в "Заре" и "Металлисте 1925" и оба трансфера были неудачными для 20-летнего защитника.

Первую половину сезона он провел в луганской "Заре", но сыграл лишь один матч за основную команду и четыре — за молодежку. Зимой луганчане досрочно расторгли договор аренды, потому что игрок не соответствовал их требованиям.

Зимой Гусев перешел в "Металлист 1925" из Первой лиги. Пока были сборы, то Гусев играл, но в сезоне он так и не дебютировал в Первой лиге. При этом, Алексей сыграл лишь дважды за дубль во Второй лиге.

Летом Алексей вернется в "Динамо", но после двух неудачных аренд его будущее в клубе остается под вопросом.

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