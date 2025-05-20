Сина Олега Гусєва відправили з Металіста 1925 назад у Динамо після оренди

Олексій Гусєв. Фото: "Динамо"

Харківський "Металліст 1925" вирішив відмовитись від послуг арендованого у київського "Динамо" правого захисника Олексія Гусєва. Цей футболіст є сином тренера "Динамо" Олега Гусєва.

Про майбутнє футболіста повідомив Telegram-канал INSIDE UPL.

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Гусєв виявився непотрібним

Вихованець "Динамо" цей сезон провів в орендах у "Зорі" та "Металісті 1925" й обидва трансфера були невдалі для 20-річного захисника.

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Першу половину сезону він провів у луганській "Зорі", але зіграв лише один матч за основну команду та чотири — за молодіжку. Взимку луганці достроково розірвали договір оренди, бо гравець не відповідав їх вимогам.

Взимку Гусєв перейшов у "Металісті 1925" з Першої ліги. Поки були збори, то Гусєв грав, але в сезоні він так і не дебютував у Першій лізі. При цьому, Олексій зіграв лише двічі за дубль у Другій лізі.

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Улітку Олексій повернеться до "Динамо", але після двох невдалих оренд його майбутнє в клубі залишається під питанням.

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