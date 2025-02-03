Металіст 1925 орендував у Динамо сина Олега Гусєва

Металіст 1925 підписав контракт з талантом Динамо та збірної
"Металіст 1925" знайшов підсилення на другу половину сезону на правий фланг оборони. Раніше команда віддала в оренду у "Ворсклу" свого новачка Іллю Крупського, який грає на цій позиції.
Розв'язати питання проблемної позиції спробували орендою з київського "Динамо", передає ТоТоТаке.
"Металіст 1925" підписав сина легенди
За інформацією джерела, на другу половину сезону харків’яни орендували у "Динамо" правого захисника Олексія Гусєва, який є рідним сином тренера киян Олега Гусєва.
Футболіст юнацької збірної України першу половину сезону невдало провів у луганській "Зорі", де справа в захисті грали більш досвідчені гравці.
Зазначимо, що Гусєв є найталановитішим вихованцем академії "Динамо" на позиції правого захисника, але через конкуренцію у нього наразі немає шансів пробитися в основу.
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