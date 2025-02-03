Металіст 1925 орендував у Динамо сина Олега Гусєва

Гравці "Металіста 1925" та головний тренер Патрік Ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

"Металіст 1925" знайшов підсилення на другу половину сезону на правий фланг оборони. Раніше команда віддала в оренду у "Ворсклу" свого новачка Іллю Крупського, який грає на цій позиції.

Розв'язати питання проблемної позиції спробували орендою з київського "Динамо", передає ТоТоТаке.

Читайте також:

Олексій Гусєв. Фото: "Динамо"

"Металіст 1925" підписав сина легенди

За інформацією джерела, на другу половину сезону харків’яни орендували у "Динамо" правого захисника Олексія Гусєва, який є рідним сином тренера киян Олега Гусєва.

Футболіст юнацької збірної України першу половину сезону невдало провів у луганській "Зорі", де справа в захисті грали більш досвідчені гравці.

Зазначимо, що Гусєв є найталановитішим вихованцем академії "Динамо" на позиції правого захисника, але через конкуренцію у нього наразі немає шансів пробитися в основу.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" знайшов новачка, який невдовзі може до них перейти.

Стало відомо, коли будуть новини по справі Михайла Мудрика, який втрапив у допінговий скандал.

Київське "Динамо" планує підписати гравця на позицію вінгера, але є нюанс.

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик роповів, чи стане справжнім футболістом.