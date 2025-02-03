Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Металлист 1925 подписал контракт с талантом Динамо и сборной arrow

Металлист 1925 подписал контракт с талантом Динамо и сборной

3 февраля 2025 23:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Металлист 1925 арендовал у Динамо сына Олега Гусева
Игроки "Металлиста 1925" и главный тренер Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

"Металлист 1925" нашел усиление на вторую половину сезона на правый фланг обороны. Ранее команда отдала в аренду в "Ворсклу" своего новичка Илью Крупского, который играет на этой позиции.

Решить вопрос проблемной позиции попытались арендой из киевского "Динамо", передает ТоТоТаке.

Читайте также:
Алексей Гусев
Алексей Гусев. Фото: "Динамо"

"Металлист 1925" подписал сына легенды

По информации источника, на вторую половину сезона харьковчане арендовали у "Динамо" правого защитника Алексея Гусева, который является родным сыном тренера киевлян Олега Гусева.

Футболист юношеской сборной Украины первую половину сезона неудачно провел в луганской "Заре", где справа в защите играли более опытные игроки.

Отметим, что Гусев является самым талантливым воспитанником академии "Динамо" на позиции правого защитника, но из-за конкуренции у него пока нет шансов пробиться в основу.

Напомним, донецкий "Шахтер" нашел новичка, который вскоре может к ним перейти.

Стало известно, когда будут новости по делу Михаила Мудрика, который попал в допинговый скандал.

Киевское "Динамо" планирует подписать игрока на позицию вингера, но есть нюанс.

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, станет ли настоящим футболистом.

футбол Динамо Футбол трансферы ФК Металлист 1925 Олег Гусев
Реклама
Реклама
Реклама