Металлист 1925 арендовал у Динамо сына Олега Гусева

Игроки "Металлиста 1925" и главный тренер Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

"Металлист 1925" нашел усиление на вторую половину сезона на правый фланг обороны. Ранее команда отдала в аренду в "Ворсклу" своего новичка Илью Крупского, который играет на этой позиции.

Решить вопрос проблемной позиции попытались арендой из киевского "Динамо", передает ТоТоТаке.

Читайте также:

Алексей Гусев. Фото: "Динамо"

"Металлист 1925" подписал сына легенды

По информации источника, на вторую половину сезона харьковчане арендовали у "Динамо" правого защитника Алексея Гусева, который является родным сыном тренера киевлян Олега Гусева.

Футболист юношеской сборной Украины первую половину сезона неудачно провел в луганской "Заре", где справа в защите играли более опытные игроки.

Отметим, что Гусев является самым талантливым воспитанником академии "Динамо" на позиции правого защитника, но из-за конкуренции у него пока нет шансов пробиться в основу.

Напомним, донецкий "Шахтер" нашел новичка, который вскоре может к ним перейти.

Стало известно, когда будут новости по делу Михаила Мудрика, который попал в допинговый скандал.

Киевское "Динамо" планирует подписать игрока на позицию вингера, но есть нюанс.

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, станет ли настоящим футболистом.