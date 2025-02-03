Металлист 1925 арендовал у Динамо сына Олега Гусева

Металлист 1925 подписал контракт с талантом Динамо и сборной
"Металлист 1925" нашел усиление на вторую половину сезона на правый фланг обороны. Ранее команда отдала в аренду в "Ворсклу" своего новичка Илью Крупского, который играет на этой позиции.
Решить вопрос проблемной позиции попытались арендой из киевского "Динамо", передает ТоТоТаке.
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По информации источника, на вторую половину сезона харьковчане арендовали у "Динамо" правого защитника Алексея Гусева, который является родным сыном тренера киевлян Олега Гусева.
Футболист юношеской сборной Украины первую половину сезона неудачно провел в луганской "Заре", где справа в защите играли более опытные игроки.
Отметим, что Гусев является самым талантливым воспитанником академии "Динамо" на позиции правого защитника, но из-за конкуренции у него пока нет шансов пробиться в основу.
Напомним, донецкий "Шахтер" нашел новичка, который вскоре может к ним перейти.
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