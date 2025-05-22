Суркис жестко высказался о трансфере Ваната за границу

Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат стал одной из самых обсуждаемых фигур на трансферном рынке. Его результативность в текущем сезоне вызвала интерес сразу у нескольких европейских клубов.

Однако президент киевского клуба Игорь Суркис поспешил охладить волну слухов. По его словам, никаких официальных предложений в офис "Динамо" не поступало, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Слухи о возможном уходе Владислава Ваната из столичного клуба стали появляться практически каждую неделю. Согласно информации журналистов, 23-летний форвард уже во время ближайшего трансферного окна может переехать в Англию или Италию. Не удивительно, что эти слухи раздражают руководство клуба.

"Все это пока одни вбросы, которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения — будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", — подчеркнул президент "Динамо" Суркис.

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется Ванатом

На футболиста киевской команды претендуют английские клубы "Лидс" и "Эвертон". Нападающим также интересуется неназванный клуб из Ла Лиги. Турецкая пресса писала о предложении от "Трабзонспора", однако конкретных деталей пока нет.

В сезоне 2024/2025 Владислав Ванат провел 44 матча за "Динамо" во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. Он остается ключевым игроком команды и лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне.

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