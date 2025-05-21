У Барселоны летом будет один трансфер, но за огромные деньги

Тренер Ханс-Дитер Флик благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Albert Gea

Летом 2025 года "Барселона" планирует провести лишь одно крупное усиление состава. Главной трансферной целью каталонцев стал колумбийский вингер "Ливерпуля" Луис Диас.

Ожидается, что сумма потенциального трансфера составит около 85 миллионов евро, сообщает Marca.

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик уже дал согласие на приобретение Диаса, а спортивный директор клуба Деку считает, что колумбиец лучше вписывается в стиль команды, чем другие рассматриваемые кандидаты, такие как Нико Уильямс.

Почему "Барселона" выбрала Луиса Диаса

В сезоне 2024/2025 Луис Диас продемонстрировал впечатляющую форму, став одним из ключевых игроков "Ливерпуля". В Премьер-лиге он провел 35 матчей (27 в старте), забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов отличился 3 раза в 9 матчах, а также забил по голу в Кубке английской лиги и товарищеских играх. Всего за сезон у него 17 голов и 5 ассистов в 49 матчах.

Его дриблинг, скорость и способность эффективно действовать на фланге делают его идеальным кандидатом для усиления атаки "Барселоны". Флик и Деку уверены, что Диас сможет быстро адаптироваться к стилю игры команды и внести значительный вклад в ее успехи.

Луис Диас в "Ливерпуле". Фото: Phil Noble

Детали трансфера Луиса Диаса в "Ливерпуль"

Луис Диас присоединился к "Ливерпулю" 30 января 2022 года, перейдя из португальского "Порту" за первоначальную сумму около 45 миллионов евро. С учетом бонусов сумма могла вырасти до 60 миллионов. Контракт с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2027 года.

С момента перехода Диас стал важной частью команды, помогая "Ливерпулю" в борьбе за титулы и демонстрируя стабильную игру на высоком уровне.

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