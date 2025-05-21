У Барселони влітку буде один трансфер, але за величезні гроші

Тренер Ганс-Дітер Флік дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Albert Gea

Влітку 2025 року "Барселона" планує провести лише одне велике посилення складу. Головною трансферною метою каталонців став колумбійський вінгер "Ліверпуля" Луїс Діас.

Очікується, що сума потенційного трансферу становитиме близько 85 мільйонів євро, повідомляє Marca.

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Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік уже дав згоду на придбання Діаса, а спортивний директор клубу Деку вважає, що колумбієць краще вписується в стиль команди, ніж інші кандидати, що розглядаються, такі як Ніко Вільямс.

Чому "Барселона" вибрала Луїса Діаса

У сезоні 2024/2025 Луїс Діас продемонстрував вражаючу форму, ставши одним із ключових гравців "Ліверпуля". У Прем'єр-лізі він провів 35 матчів (27 у старті), забив 13 голів та віддав 5 результативних передач. У Лізі чемпіонів відзначився 3 рази в 9 матчах, а також забив по голу в Кубку англійської ліги та товариських іграх. Загалом за сезон у нього 17 голів та 5 асистів у 49 матчах.

Його дриблінг, швидкість та здатність ефективно діяти на фланзі роблять його ідеальним кандидатом для посилення атаки "Барселони". Флік та Деку впевнені, що Діас зможе швидко адаптуватися до стилю гри команди й зробити значний внесок у її успіхи.

Луїс Діас у "Ліверпулі". Фото: Phil Noble

Деталі трансферу Луїса Діаса в "Ліверпуль"

Луїс Діас приєднався до "Ліверпуля" 30 січня 2022 року, перейшовши з португальського "Порту" за початкову суму близько 45 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума могла зрости до 60 мільйонів. Контракт із "Ліверпулем" розрахований до червня 2027 року.

З моменту переходу Діас став важливою частиною команди, допомагаючи "Ліверпулю" в боротьбі за титули й демонструючи стабільну гру на високому рівні.

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