Допінг-скандал Мудрика — чим усе закінчиться для Челсі

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

У справі Михайла Мудрика з'явився новий драматичний поворот. Англійський клуб "Челсі" подав позов, пов'язаний із допінг-справою українського півзахисника.

Клуб вимагає визначити винних у позитивній пробі, зданій футболістом у грудні 2024 року, повідомляє "Футбол 24".

Реклама

Читайте також:

Українська асоціація футболу провела внутрішнє розслідування. Відповідальні за медичний супровід в УАФ пройшли перевірку на поліграфі, а також передали документацію щодо аптечних призначень. Про це розповів В'ячеслав Попов, колишній голова медкомітету Федерації футболу України.

За даними джерел, "Челсі" розраховує отримати компенсацію. Клуб витратив близько 100 млн євро на трансфер Мудрика, і тепер, враховуючи фінансові та репутаційні втрати, юридичний відділ клубу шукає способи відшкодування збитків.

Михайло Мудрик на полі. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Складна ситуація Мудрика

У сезоні 2024/2025 український вінгер провів 13 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Попри нестабільну форму, він вважався важливим ротаційним гравцем. На момент тимчасового відсторонення Мудрик залишався в заявці на єврокубки — "Челсі" дійшов до фіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з "Олімпіакосом".

Якщо провину Мудрика буде доведено, дискваліфікація може становити до 2 років. Однак захист футболіста та клуб наполягають на ненавмисності, а також ведуть власне розслідування в спробі зняти частину відповідальності з гравця.

Нагадаємо, син відомого колишнього гравця "Динамо" так і не зумів побудувати футбольну кар'єру.

Донецький "Шахтар" погодився платити величезні гроші новому головному тренеру.

Руслан Ротань вивчить три різні пропозиції від клубів української Прем'єр-ліги.

Існує ймовірність відходу Юрія Вернидуба з "Кривбасу", який уже почав шукати нового наставника.