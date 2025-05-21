Допинг-скандал Мудрика — чем все закончится для Челси

Михаил Мудрик во время матча. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

В деле Михаила Мудрика появился новый драматичный поворот. Английский клуб "Челси" подал иск, связанный с допинг-делом украинского полузащитника.

Клуб требует определить виновных в положительной пробе, сданной футболистом в декабре 2024 года, сообщает "Футбол 24".

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По данным источников, "Челси" рассчитывает получить компенсацию. Клуб потратил около 100 млн евро на трансфер Мудрика, и теперь, учитывая финансовые и репутационные потери, юридический отдел клуба ищет способы возмещения убытков.

Михаил Мудрик на поле. Фото: instagram.com/m10.mudryk_/

Сложная ситуация Мудрика

В сезоне 2024/2025 украинский вингер провел 13 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Несмотря на нестабильную форму, он считался важным ротационным игроком. На момент временного отстранения Мудрик оставался в заявке на еврокубки — "Челси" дошел до финала Лиги конференций, где встретится с "Олимпиакосом".

Если вина Мудрика будет доказана, дисквалификация может составить до 2 лет. Однако защита футболиста и клуб настаивают на непреднамеренности, а также ведут собственное расследование в попытке снять часть ответственности с игрока.

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