Динамо отримає пропозицію щодо лідера команди від відомого клубу

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Майбутнє Владислава Ваната може опинитися за межами України. Форвардом київського "Динамо" зацікавився клуб із Туреччини.

Як стало відомо, запит щодо трансферу Ваната надіслав "Трабзонспор", повідомляє Fotospor.

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Ініціатором інтересу до Владислава Ваната виступив головний тренер турецького клубу Фатіх Текке. Він особисто наполягає на переході українського нападника та бачить у ньому ключове посилення на літнє вікно.

Чому "Динамо" поки не продає Ваната

Наразі "біло-сині" відповіли відмовою, але готові повернутися до переговорів пізніше. У клубі хочуть дочекатися кінця кваліфікації єврокубків. Ваната бачать як важливу фігуру для виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Ванат у фіналі Кубка України. Фото: пресслужба "Динамо"

Контракт Ваната з "Динамо" діє до 2027 року, а клаусула, за чутками, становить 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Владислав зіграв за "біло-синіх" 41 матч у всіх турнірах, забив 20 голів і зробив 5 результативних передач.

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