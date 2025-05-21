Динамо получит предложение по лидеру команды от известного клуба

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущее Владислава Ваната может оказаться за пределами Украины. Форвардом киевского "Динамо" заинтересовался клуб из Турции.

Как стало известно, запрос по трансферу Ваната отправил "Трабзонспор", сообщает Fotospor.

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Инициатором интереса к Владиславу Ванату выступил главный тренер турецкого клуба Фатих Текке. Он лично настаивает на переходе украинского нападающего и видит в нем ключевое усиление на летнее окно.

Почему "Динамо" пока не продает Ваната

На данный момент "бело-синие" ответили отказом, но готовы вернуться к переговорам позже. В клубе хотят дождаться конца квалификации еврокубков. Ваната видят как важную фигуру для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Ванат в финале Кубка Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Контракт Ваната с "Динамо" действует до 2027 года, а клаусула, по слухам, составляет 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Владислав сыграл за "бело-синих" 41 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, в "Динамо" будет выступать сын одного из известных в прошлом футболистов команды.

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