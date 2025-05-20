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Динамо продлило контракт со своим самым талантливым игроком

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Дата публикации 20 мая 2025 23:50
Динамо продлило контракт с Матвеем Пономаренко до 2028 года
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" отреагировало на слухи об заинтересованности европейских клубов в нападающем Матвее Пономаренко. Ответ оказался громким и он отобьет желание подписать футболиста за копейки.

Пресс-служба "Динамо" сообщила, что клуб заключил новый контракт с 19-летним нападающим.

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"Динамо" продлило контракт с Пономаренко. Фото: "Динамо"

Пономаренко задержится в "Динамо"

По информации "Динамо", игрок подписал контракт на 3,5 года — до 31 декабря 2028 года.

Пономаренко находится в системе "Динамо" с семи лет, пройдя в клубе все этапы становления.

В сезоне 2022/2023 гг. Пономаренко играл на правах аренды за юношескую команду луганской "Зари", где провел 24 матча и забил четыре гола.

Пономаренко дебютировал за первую команду "Динамо" 3 ноября 2023 года в матче УПЛ против "Шахтера", когда вышел на замену в конце матча. Всего за первую команду он выходил 13 раз, за которые забил два гола.

В сезоне 2023/2024 гг. Пономаренко стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины U19, забив 24 гола в 28 матчах. В текущем сезоне 2024/2025 он отметился 12 голами в 20 матчах юношеского первенства.

Также Пономаренко возглавил список бомбардиров Юношеской лиги УЕФА 2024/2025 гг. с восемью голами.

Напомним, "Динамо" Киев, по словам инсайдера, имеет долги перед олигархом Дмитрием Фирташем — деньги брали на трансферы.

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футбол Динамо УПЛ контракт Матвей Пономаренко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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