Динамо продовжило контракт із Матвієм Пономаренком до 2028 року

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" відреагувало на чутки щодо зацікавленості європейських клубів у нападнику Матвієві Пономаренку. Відповідь виявилась гучною, яка відіб'є бажання підписати футболіста за копійки.

Пресслужба "Динамо" повідомила, що клуб уклав новий контракт із 19-річним нападником.

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За інформацією "Динамо", гравець підписав контракт на 3,5 роки — до 31 грудня 2028 року.

Пономаренко перебуває в системі "Динамо" з семи років, пройшовши в клубі всі етапи встановлення.

У сезоні 2022/2023 рр. Пономаренко грав на правах оренди за юнацьку команду луганської "Зорі", де провів 24 матчі та забив чотири голи.

Пономаренко дебютував за першу команду "Динамо" 3 листопада 2023 року в матчі УПЛ проти "Шахтаря", коли вийшов на заміну в кінці матчу. Всього за першу команду він виходив 13 разів, за які забив два голи.

У сезоні 2023/2024 рр. Пономаренко став найкращим бомбардиром чемпіонату України U19, забивши 24 голи у 28 матчах. У поточному сезоні 2024/2025 він відзначився 12 голами у 20 матчах юнацької першості.

Також Пономаренко очолив список бомбардирів Юнацької ліги УЄФА 2024/2025 рр. із вісьмома голами.

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