Роналду со слезами попрощался с Аль-Насром перед возвращением в Европу

Криштиану Роналду забивает гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Легендарный Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после завершения последнего матча сезона за "Аль-Наср". Легендарный португалец разрыдался прямо на поле и тепло попрощался с болельщиками.

Прощание со стадионом, партнерами и фанатами может оказаться финальным аккордом его саудовской главы, сообщает FootballTransfers.

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Роналду так и не продлил контракт с "Аль-Насром" и рассматривает варианты возвращения в европейский футбол. Во время прощания с саудовским клубом ветеран долго аплодировал трибунам, обнимал партнеров и даже махнул в сторону ложи руководства. Эмоции и слезы — явный знак того, что Криштиану прощается не только с матчем, но и, возможно, с самим "Аль-Насром".

Роналду с капитанской повязкой. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Что дальше ждет Криштиану Роналду

Причиной возможного ухода называют усталость от плотного графика, уровень местного чемпионата и желание сосредоточиться на подготовке к будущим турнирам — таким как ЧМ-2026 или, возможно, Евро-2028. При этом Роналду пока не делал официальных заявлений о завершении карьеры или смене клуба.

Криштиану Роналду борется за мяч. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду провел 39 матчей за "Аль-Наср", забил 33 гола и отдал 8 результативных передач, став лучшим бомбардиром чемпионата.

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