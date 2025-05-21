Роналду не 40 лет — известен настоящий возраст Криштиану

Криштиану Роналду доволен жизнью. Фото: instagram.com/cristiano/

Португалец Криштиану Роналду снова удивил мир. На фоне слухов о завершении карьеры 40-летний футболист продемонстрировал результаты теста, которые шокировали поклонников.

Согласно данным фитнес-браслета, биологический возраст Роналду составляет всего 28 лет, сообщает YouTube-канал WHOOP.

Реклама

Читайте также:

Организм Криштиану Роналду функционирует как у 28-летнего спортсмена. Португальский футболист заявил, что планирует играть еще десять лет. Интересно, что лидер "Аль-Насра" является главным амбассадором компании Whoop.

Роналду может вернуться в Европу

Несмотря на действующий контракт с "Аль-Насром", который истекает летом, Криштиану пока не продлил соглашение с клубом. Он рассматривает возвращение в Европу, чтобы выступать на топ-уровне и подготовиться к чемпионату мира 2026 года. Также сообщается, что в последние месяцы он испытывает сильную усталость, и именно это может быть реальной причиной паузы в переговорах.

Хотя фитнес-данные рисуют картину идеального тела, реальные ощущения могут быть другими. Даже Криштиану не вечен — и, возможно, впервые столкнулся с тем, что организм требует отдыха.

В сезоне 2024/2025 Роналду провел 39 матчей за "Аль-Наср", забил 33 гола и отдал 8 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата и установил рекорд по количеству голов за сезон.

Напомним, каталонская "Барселона" собирается пригласить звезду, за которую придется заплатить почти 100 млн евро.

Донецкий "Шахтер" согласился платить Арде Турану огромную зарплату.

У Михаила Мудрика могут возникнуть новые проблемы из-за ситуации в лондонском "Челси".

Новая команда Руслана Ротаня выиграет конкуренцию за тренера у трех клубов.